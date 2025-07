Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hafen: Brandstiftung an Polizeigebäude - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag kam es im Stadtteil Hafen zu einer Brandstiftung an einem Polizeigebäude. Ein Polizeibeamter verließ gegen 01:45 Uhr die Dienststelle in der Winkelhausenstraße, als er am nördlichen Ausgang ein Feuer entdeckte. Die Flammen loderten außerhalb des umzäunten Bereichs in unmittelbarer Nähe zur Gebäudewand. Der Beamte konnte den Brand mit eigenen Mitteln löschen und so ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Nach ersten Ermittlungen hatte ein bislang Unbekannter dort einen improvisierten Schrein errichtet und diesen in Brand gesetzt. Am Gebäude entstand leichter Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei Osnabrück hat ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im Umfeld des Tatorts. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3103 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Am Tatort wurden mehrere Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

