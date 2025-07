POL-OF: Wem gehört dieser Schmuck?

Mühlheim am Main (ots) - (lei) Am späten Samstagabend wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem Einsatz in einem Wohngebiet in Mühlheim am Main gerufen. Grund war ein Notruf, der gegen 22.45 Uhr bei der Rettungsleitstelle einging - eine Mutter benötigte dringend ärztliche Hilfe. Doch nicht eine erwachsene Person hatte den Anruf getätigt, sondern die erst ...

mehr