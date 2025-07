Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Brand in Wohnhaus: Kripo geht von Fahrlässigkeit aus

Rödermark (ots)

(lei) Nach dem folgenreichen Feuer mit drei Schwerverletzten in der Urberacher Straße am Montag (wir berichteten) hat die Kriminalpolizei am Dienstag das Brandobjekt in Augenschein genommen. Bei den Untersuchungen vor Ort stellten die Brandermittler fest, dass der Backofen in der Küche Ausgangspunkt des Brandes gewesen dürfte. Der Spurenlage zufolge ist dieser regelrecht explodiert. Die genaue Ursache steht jedoch noch nicht fest und bedarf weiterer Ermittlungen. Die Beamten gehen derzeit jedoch von einem fahrlässigen Handeln aus. Zum aktuellen Gesundheitszustand der Verletzten liegen keine neuen Informationen vor.

Offenbach, 29.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

