Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mit präpariertem Rucksack im Elektromarkt unterwegs; Dieb kam durch das Fenster und flüchtete mit Bargeld; Verkehrskontrollen: Polizei ahndete zahlreiche Verstöße und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Mit präpariertem Rucksack im Elektromarkt unterwegs: Festnahme und Ermittlungen eingeleitet - Hanau

(cw) Zwei mutmaßliche Ladendiebe im Alter von 20 und 30 Jahren sollen am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, mehrere elektronische Geräte in einen offenbar präparierten Rucksack gesteckt haben; anschließend sollen sie den Elektromarkt am Kurt-Blaum-Platz verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen. Der Gesamtwert des Diebesguts lag im unteren vierstelligen Bereich. Ein Sicherheitsmitarbeiter konnte die Tatverdächtigen stellen und der Polizei übergeben. Auf die beiden Verdächtigen kommt nun jeweils ein entsprechendes Strafverfahren zu.

2. Fußgänger von schwarzem BMW touchiert: eine Person leicht verletzt - Hanau / Steinheim

(cb) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag im Bereich der Straße "Häuser Weg" ereignete. Auf dem dortigen Feldweg touchierte eine 24-jährige BMW-Fahrerin mit ihrem schwarzen Wagen einen 25 Jahre alten Fußgänger, woraufhin dieser stürzte und sich leicht an der Schulter verletzte. Der Unfall ereignete sich gegen 13.25 Uhr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 in Verbindung zu setzen.

3. Dieb kam durch das Fenster und flüchtete mit Bargeld - Maintal / Dörnigheim

(cb) Ein dreister Dieb nutzte am Montag, gegen 3.50 Uhr, ein offenstehendes Fenster, um in eine Lagerhalle in der Otto-Hahn-Straße (einstellige Hausnummern) einzusteigen. In der Halle betrat der Unbekannte, welcher eine dunkle Jacke, eine helle Hose und sportliche Schuhe trug, anschließend die verschiedenen Räume. Der Täter, welcher zudem eine Kappe aufhatte und Handschuhe trug, flüchtete schließlich mit mehreren tausend Euro Bargeld. Die Hanauer Kripo nimmt unter der Rufnummer 06181 100-123 Zeugenhinweise entgegen.

4. Verkehrskontrollen: Polizei ahndete zahlreiche Verstöße - Maintal und Schöneck

(cb) Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Maintal führten am Montag mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz Verkehrskontrollen in Maintal und Schöneck durch und ahndeten hierbei zahlreiche Verstöße.

Die beiden am Montagvormittag eingerichteten Kontrollstellen befanden sich in Bischofsheim in der Straße "Am Kreuzstein" sowie in der Uferstraße in Schöneck. Der Fokus lag auf der Feststellung von Gurtverstößen. Außerdem hatten die Polizistinnen und Polizisten Handyverstöße im Visier. Es konnten insgesamt 73 Fahrzeuge und 83 Personen kontrolliert werden. Zusätzlich zu einigen Gurt- und Handyverstößen mussten die Polizisten wiederholt feststellen, dass Kleinkinder gar nicht oder nur unzureichend gesichert waren. Bei einem Fahrzeugführer bestand der Verdacht, dass dieser sein Auto unter dem Einfluss berauschender Mittel führte, weshalb bei diesem eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem mussten die Schutzleute bei einem kontrollierten Auto erhebliche Fahrzeugmängel feststellen.

Auch weiterhin wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen, um so für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen im Polizeipräsidium Südosthessen zu sorgen.

Offenbach, 29.07.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell