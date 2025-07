Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnmobile und Fahrzeuggespanne im Blick: Beamte kontrollierten Verkehrssicherheit in der Hauptreisezeit - wenige Verstöße, hohe Akzeptanz

Autobahn 3 / Rodgau (ots)

(fg) In der aktuellen Hauptreisezeit haben Beamtinnen und Beamte der Verkehrsinspektion am Dienstag, zwischen 9 Uhr und 14.45 Uhr, eine gezielte Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt auf Wohnmobile und Fahrzeuggespanne durchgeführt. Ziel war es, insbesondere mögliche Überladungen bei Reisenden festzustellen - eine Thematik, die immer wieder sicherheitsrelevant ist, gerade, wenn man damit auf stark frequentierten Autobahnen unterwegs ist.

Im Rahmen der mehrstündigen Kontrolle an der Autobahn 3 (Gemarkung Rodgau) wurden insgesamt 21 Wohnmobile, darunter auch Fahrzeuggespanne und drei Lastkraftwagen überprüft. Dabei lag das Augenmerk der Beamtinnen und Beamten auf dem zulässigen Gesamtgewicht, der ordnungsgemäßen Ladungssicherung sowie der technischen Ausstattung der Fahrzeuge. Die Kontrollstelle fand an der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg statt; hierbei war auch eine Waage zur Messung des Gewichts der Gespanne im Einsatz.

Positives Fazit: Wenige Beanstandungen und hohe Akzeptanz

Von den 21 überprüften Wohnmobilen waren lediglich vier geringfügig überladen - in diesen Fällen mussten die Fahrer vor Ort Ladegut sowie Reiseutensilien vom Wohnmobilanhänger in das Zugfahrzeug umverteilen, bevor die Weiterfahrt gestattet wurde. Auf einen Lenker kommt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu - er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen. Zudem ahndeten die Ordnungshüter einen Verstoß gegen die geltenden Sozialvorschriften.

Gerade in der Urlaubssaison, wenn Wohnmobile teils bis unter das Dach bepackt sind, ist es wichtig, auf das zulässige Gesamtgewicht zu achten. Überladung gefährdet nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmer. Die Kontrolle stieß auf breite Zustimmung bei den Reisenden. Viele Fahrerinnen und Fahrer zeigten Verständnis für die Maßnahme und nutzten die Gelegenheit, sich über technische Vorschriften und sicheres Beladen zu informieren.

Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsinspektion kündigten an, auch in den kommenden Wochen punktuelle Schwerpunktkontrollen durchzuführen - nicht zuletzt, um präventiv für ein sicheres Reisen auf den Autobahnen des Polizeipräsidiums Südosthessen zu sorgen.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 30.07.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell