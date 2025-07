Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Inge Molzahn?

Langen (ots)

cb) Wo ist Inge Molzahn? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 87-jährigen Vermissten.

Frau Molzahn ist 1,65 Meter groß und von schlanker Statur, sie hat lange graue Haare. Letztmalig wurde die 87-Jahre alte Frau am Dienstag, gegen 18 Uhr, in der Straße am Ginsterbusch in Langen gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Derzeit liegen keine Hinweise auf ihre zuletzt getragene Kleidung vor.

Aufgrund ihrer Demenzerkrankung könnte sich die Seniorin in einem hilflosen Zustand befinden und medizinische Hilfe benötigen.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Frau Inge Molzahn geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 30.07.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

