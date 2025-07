Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Tatverdächtige nach Verabredung zu einem Verbrechen in Haft

Langenselbold / Geiselbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cb) Im Rahmen bereits geführter Ermittlungen haben Polizeibeamte am frühen Dienstagabend zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren festgenommen. Den Ermittlungen lag eine Verabredung der Tatverdächtigen zur Begehung eines Verbrechens gegen eine Person zugrunde, von der die Polizei am Nachmittag Kenntnis erhalten hatte. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten schließlich gegen 19.40 Uhr in der Kinzigstraße in Langenselbold zur Festnahme des 23-Jährigen und seines 25-jährigen mutmaßlichen Mittäters auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Die Beamten fanden bei ihnen eine Schusswaffe sowie scharfe Munition auf und stellten diese sicher. Die genauen Hintergründe und das mögliche Motiv der Tat sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Ein dritter Tatverdächtiger im Alter von 29 Jahren, der eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verdächtig ist, wurde in Geiselbach vorrübergehend festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die beiden in Langenselbold festgenommenen Tatverdächtigen wurden am heutigen Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau dem Haftrichter des Amtsgerichts Hanau vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Untersuchungshaftbefehle gegen die 23- und 25-Jährigen.

Offenbach 30.07.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell