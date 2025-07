Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 23-jähriger Autofahrer schwer verletzt

B 45 / Gemarkung Rodgau (ots)

(lei) Am Mittwochnachmittag sind Einsatzkräfte zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Bundesstraße 45 gerufen worden. In Fahrtrichtung Rodgau, so die ersten Erkenntnisse, war ein Volvo-Fahrer gegen 16.40 Uhr in einer Baustelle im Bereich der Anschlussstelle zur Autobahn 3 offenbar mit mehreren Warnbaken kollidiert und kam dort zunächst zum Stehen. Als der 23-Jährige laut Zeugenangaben ausgestiegen war, soll es zu einer Kollision mit einem vorbeifahrenden Nissan eines 56-Jährigen gekommen sein. Der 23-Jährige wurde dadurch auf die Straße geschleudert, erlitt schwere Verletzungen und kam anschließend in ein Krankenhaus.

Zur Rekonstruktion des Geschehensablaufes wurde ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen. In dem Zusammenhang wurde auch der Nissan sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die Fahrbahn Richtung Rodgau ist aktuell noch gesperrt. Die Polizeiautobahnstation Südosthessen bittet unter der Rufnummer 06181 9010-0 um Hinweise von Zeugen, die Angaben zum ersten Unfall machen können (Kollision des Volvo mit den Warnbaken).

Offenbach, 30.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell