Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Audi S5 aus Kfz-Werkstatt gestohlen

Overath (ots)

Am Montag (27.01.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Kfz-Werkstatt im Stadtteil Vilkerath ein und entwendeten einen Pkw der Marke Audi.

Gegen 22:20 Uhr erhielt der Werkstattinhaber eine Alarmierung auf seinem Mobiltelefon und konnte anhand der Videoüberwachung sehen, dass sich mehrere fremde Männer in seiner Werkstatt an der Straße Am Aggerberg aufhielten. Er informierte die Polizei und begab sich unmittelbar zu seiner Werkstatt. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Wie sie in das Gebäude gelangt waren, ist derzeit noch unklar. Sie entwendeten einen Audi S5 aus der Werkstatthalle, mit welchem sie in unbekannte Richtung flüchteten. Bei dem Audi handelt es sich um ein blaues Cabriolet aus dem Jahr 2013 und mit dem amtlichen Kennzeichen GL-XY324. Der Audi hat schätzungsweise einen Wert im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf, schrieb das Fahrzeug und die Kennzeichen zur Fahndung aus und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Overath unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

