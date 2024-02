Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Psychischer Ausnahmezustand

Offenburg (ots)

Nachdem am Samstagvormittag ein psychisch auffälliger Mann nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Spezialklinik eingeliefert werden sollte, flüchtete er kurz vor 11 Uhr durch ein Fenster im Erdgeschoss auf die Strasse. Nach Hinzuziehung einer Polizeistreife vom Revier in Offenburg war die Suche nach dem 29-Jährigen zunächst erfolglos. Kurz nach 11 Uhr meldete sich eine Anwohnerin der Prinz-Eugen-Straße bei der Polizei und teilte mit, dass sich im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ein junger Mann aufhalten würde, der nicht in das Haus gehört. Die Polizeistreife überprüfte das Treppenhaus und stellte in der obersten Etage ein offenes Fenster fest. Dort saß der junge Mann bereits ausserhalb des Fensters auf dem Dach. Versuche ihn verbal und durch Ergreifen wieder zur Rückkehr ins Gebäude zu bewegen scheiterten, da sich der Mann vehement wehrte und nicht zurück ins Haus wollte. Nach dem Sturz in Tiefe wurden die Rettungsmaßnahmen sofort eingeleitet. Der lebensgefährlich Verletzte wurde in das nahe gelegene Klinikum eingeliefert, wo er kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlag. Warum sich der 29-jährige Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, ist aktuell noch unklar.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell