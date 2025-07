Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Diebstahl einer hochwertigen Geige im Zug von Amberg nach Sulzbach-Rosenberg - Zeugenaufruf

Sulzbach-Rosenberg (ots)

Am Freitagabend (6. Juni) verschwand eine kostbare Geige aus einem Regionalexpress. Da sich bisher kein Finder gemeldet hat, ermittelt die Bundespolizei nun wegen Diebstahls und sucht Zeugen.

Bereits am 6. Juni kam es im Regionalexpress 40 zum Diebstahl einer hochwertigen Geige samt dazugehörigem Geigenkoffer. Der 18-jährige Reisende gab in seiner Anzeige bei der Bundespolizeiinspektion Nürnberg an, dass er vom Bahnhof Amberg nach Sulzbach-Rosenberg gefahren ist. Beim Ausstieg gegen 01:00 Uhr hat der junge Musiker seinen Geigenkoffer mit der darin befindlichen Geige und Bogen im Zug vergessen. Dabei handelt es sich um eine 4/4 Geige, vogtländische Art. Es ist eine Vuillaume Kopie aus dem Jahr 1930, die auf der Vorderseite eine Schramme aufweist. Die Geige und der Geigenbogen befanden sich in einem schwarzen Geigenkoffer. Der Wert liegt bei circa 13.000 Euro. Bis zum heutigen Tag konnte das Instrument nicht aufgefunden werden.

Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Geige machen kann, wird gebeten Kontakt mit der Bundespolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 205551-0 oder über die E-Mail-Adresse bpoli.nuernberg@polizei.bund.de aufzunehmen

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell