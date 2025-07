Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei Grenzkontrolle - Weiterreise nach Zahlung gestattet

Bild-Infos

Download

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Am Samstag (20. Juli) kontrollierten Bundespolizisten der Inspektion Waidhaus im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen einen deutschen PKW mit deutscher Zulassung, der über die A6 aus Tschechien einreiste. Im Fahrzeug befand sich ein 29-jähriger deutscher Staatsangehöriger als Beifahrer den die Staatsanwaltschaft München per Haftbefehl suchte.

Die Beamten führten die Identitätsfeststellung mit einem gültigen deutschen Reisepass durch. Ein anschließender Datenabgleich mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab einen aktuellen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I. Hintergrund des Haftbefehls war eine nicht beglichene Geldstrafe wegen Diebstahls in Höhe von 3.120 Euro. Zusätzlich forderte die Justiz einen Strafrest von 18 Euro, eine Wertersatzeinziehung über 1.140 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 1.152,95 Euro. Der Gesamtbetrag belief sich damit auf 5.430,95 Euro. Die Bundespolizisten eröffneten dem Mann den Haftbefehl, nahmen ihn fest und brachten ihn zur Dienststelle in Waidhaus. Dort belehrten sie ihn über seine Rechte und durchsuchten ihn ordnungsgemäß. Noch am selben Tag beglichen die Eltern des Festgenommenen den Gesamtbetrag bei der Bundespolizeiinspektion Waidhaus. Nach Zahlung der vollständigen Summe konnte der 29-Jährige weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell