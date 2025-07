Bundespolizeidirektion München: Im Notfall: Bundespolizei / Inbetriebnahme der Notrufsäule

Bundespolizeidirektion München

München (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag (17. Juli) gemeinsam mit der Deutschen Bahn eine neue Notrufsäule am Münchner Hauptbahnhof in Betrieb genommen. Die 1,80 Meter hohe Stele ergänzt das bestehende Sicherheitskonzept während der umfangreichen Bauarbeiten und bietet Reisenden eine barrierefreie, direkte Kontaktmöglichkeit zur Bundespolizei.

Die Baumaßnahmen am Hauptbahnhof machen auch Anpassungen bei der Bundespolizei erforderlich: Seit dem Auszug der Inspektion im September 2024 befindet sich die Dienststelle in der Denisstraße 1, rund 500 Meter vom Bahnhof entfernt. Die Bundespolizei bleibt weiterhin als Anlaufstelle für Notfälle und Bürgeranfragen bestehen. Unverändert sind zudem rund um die Uhr Streifen der Bundespolizei im Hauptbahnhof im Einsatz. Zur weiteren Verbesserung der Erreichbarkeit wurde nun eine Notrufsäule installiert - zu finden am Bahnsteigkopf der Gleise 22/23. Die in Blau gehaltene Stele ist seitlich mit dem Schriftzug "Bundespolizei" gekennzeichnet. Ihr niederschwelliges Hilfsangebot ist barrierefrei: Neben einer Notruftaste in 1,65 Meter Höhe verfügt sie über eine zweite Sprecheinrichtung auf 1,10 Meter Höhe sowie über eine Induktionsschleife, welche sich mit Hörgeräten verbinden kann, so dass auch Hörgeschädigte diese nutzen können. Ebenfalls ist im unteren Bereich der Säule ein QR Code aufgedruckt, welcher die Wegbeschreibung zur Dienststelle in der Denisstraße auf dem Mobiltelefon anzeigt. Beim Betätigen der Notruftaste wird eine direkte Verbindung zur örtlichen Leitstelle der Bundespolizei hergestellt, die im Ernstfall sofort Maßnahmen einleiten und Einsatzkräfte zielgerichtet entsenden kann. Die Bundespolizei weist darauf hin, dass ein Missbrauch der Notrufeinrichtung strafbar ist.

