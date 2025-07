Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Lebensgefährlicher Leichtsinn - Jugendliche klettern auf Güterzug

Emskirchen (ots)

Vier Jugendliche sind am Montagabend (14.Juli) am Bahnhof Emskirchen auf einen Güterzug geklettert, um als "Train Surfer" mitzufahren. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Die Bundespolizei warnt ausdrücklich vor den Gefahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei hielten sich am Montagabend vier Jugendliche, im Alter von 16 und 17 Jahren, an den Waggons eines in Emskirchen stehenden Güterzugs auf und kletterten auf den Plattformbereich zwischen zwei Waggons. Nachdem der Güterzug in Richtung Bahnhof Würzburg losfuhr blieben die beiden 17 Jahre alten Jugendlichen, ein Schweizer und ein Nigerianer auf dem Zug und fuhren auf der Plattform zwischen den Güterwaggons mit. Die beiden 16-Jährigen, ein Afghane und ein Venezolaner, sprangen vom Zug und kletterten zurück auf den Bahnsteig. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Der Güterzug konnte am Bahnhof Neustadt a.d. Aisch, mit den Jugendlichen "Train Surfern" angehalten werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Streifen der Bundes- und Landespolizei konnten sowohl die 16-Jährigen in Emskirchen als auch die 17-Jährigen in Neustadt a.d.Aisch feststellen und nach eindringlichen Präventionsgesprächen deren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Bundespolizei leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren, wegen unbefugtem Aufenthalt in den Gleisen ein.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren des sogenannten "Train Surfens". Der gefährliche Leichtsinn kann schwere Folgen haben. Das Mitfahren auf dem Dach oder an den Seiten von Zügen ist nicht nur illegal, ein Sturz aus großer Höhe kann auch tödlich enden. Die Dächer sind oft rutschig und man verliert, durch die während der Fahrt wirkenden Kräfte, leicht seinen Halt. Die Bundespolizei bittet Eltern, ihre Kinder immer wieder auf die Gefahren, welche von Bahnanlagen ausgehen, eindringlich hinzuweisen. Weitere Informationen zum sicheren Verhalten auf den Bahnanlagen gibt es auf der Homepage der Bundespolizei unter https://www.bundespolizei.de/sicher-auf-bahnanlagen

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell