Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei stellt entflohenen Häftling

Ansbach (ots) - Am Dienstagabend (8. Juli) kam es am Bahnhof Ansbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Auslöser sollen Wortmeldungen eines 39-jährigen Iraners zu der Begleiterin eines bislang Unbekannten gewesen sein. Kurz nach 19 Uhr stand der Unbekannte in Begleitung seiner Freundin am Bahnsteig 4/5, als der 39-jährige Iraner an ...

mehr