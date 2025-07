Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unerwünschte Blicke führen zu Gewalttat

München (ots)

Am Mittwochmorgen (9. Juli) kam es am Hauptbahnhof München zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Auslöser sollen Blicke eines 52-jährigen Kosovaren in Richtung der Begleiterin eines 27-jährigen Tadschiken gewesen sein.

Kurz nach 8 Uhr standen ein 27-jährige Tadschike und seine 22-jährige Freundin am Bahnsteig von Gleis 14, als der 52-jährige Kosovare an ihnen vorbei lief. Der in Liechtenstein lebende Kosovare soll die junge Frau aus Essen angesehen und den 27-Jährigen beleidigt haben. Daraufhin entwickelte sich ein verbaler Streit zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf soll der Ältere den Jüngeren an der Hüfte gepackt und ihm einen Kopfstoß versetzt haben. Dabei zog sich der Angreifer selbst eine Platzwunde am Kopf zu. Der Angegriffene schlug daraufhin zurück, wodurch der Kosovare zu Boden ging. Der Jüngere trat nun auf den am Boden liegenden Kosovaren ein. Der Tadschike klagte nach der Auseinandersetzung über Schmerzen im Kiefer-, Hals- und Hüftbereich. Zudem blutete er an der Nase. Vor Ort lehnte er eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Der 52-jährige Kosovare wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung. Gegen den 27-jährigen Tadschiken wird wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell