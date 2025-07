Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mutmaßliche Bedrohung - Streit eskaliert offenbar am Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen (ots)

Am Montag (7. Juli) ist offenbar ein Streit zwischen zwei Jugendlichen am Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen eskaliert. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein Jugendlicher nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei gegen den Rücken einer Jugendlichen gesprungen sein. Zeugenangaben zufolge soll er sie auch mit einem Messer bedroht haben.

Eine Bahnmitarbeiterin informierte das Bundespolizeirevier in Garmisch-Partenkirchen telefonisch über eine Auseinandersetzung am örtlichen Bahnhof. Augenscheinlich soll ein jugendlicher Angreifer am späten Nachmittag eine Jugendliche im Rahmen eines ausufernden Streits in der Bahnhofsunterführung mit einem Messer bedroht haben. Ein Passant sowie zwei Bahnmitarbeiter konnten das Geschehen beobachten und forderten den Angreifer lautstark auf, aufzuhören beziehungsweise das Messer fallen zu lassen. Dieser ergriff daraufhin die Flucht und rannte in Richtung Ortsgebiet davon.

Nachdem die alarmierten Polizeikräfte eingetroffen waren, fehlte von dem Flüchtigen im Umfeld des Bahnhofs jede Spur. Allerdings konnten Beamte der Garmisch-Partenkirchner Landes- und Bundespolizei mithilfe verschiedener weiterer Zeugenangaben die Identität des mutmaßlichen Täters zwischenzeitlich klären. Demnach handelt es sich um einen jugendlichen deutschen Staatsangehörigen aus Garmisch-Partenkirchen. Sowohl die zuständige Staatsanwaltschaft München II als auch ein Erziehungsberechtigter wurde über den Tatverdacht in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen der Bundespolizei wegen des Vorwurfs der Bedrohung dauern derzeit noch an.

