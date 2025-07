Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Angriff auf Bahnpersonal

Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Freising (ots)

Glasflasche geworfen, Sicherheitspersonal bedroht und beleidigt - am Bahnhof Freising kam es zu einem tätlichen Angriff auf eine Streife der Deutschen Bahn Sicherheit. Die Bundespolizei nahm den alkoholisierten Tatverdächtigen noch vor Ort fest.

Am Mittwochabend (16. Juli) kam es am Bahnhof Freising zu einem Angriff auf eine Streife der Deutschen Bahn Sicherheit. Ein 36-jähriger äthiopischer Staatsangehöriger warf gegen 19:45 Uhr ohne erkennbaren Grund eine Glasflasche in Richtung der vier Sicherheitsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter (21, 24, 38 und 42 Jahre alt), verfehlte diese jedoch. Zudem beleidigte er die Streife mehrfach verbal und bedrohte eine 21-jährige Mitarbeiterin mit dem Tod. Unbeteiligte Zeugen beobachteten den Vorfall. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der Mann noch vor Eintreffen der Bundespolizei von den Mitarbeitenden der DB Sicherheit fixiert. Eine Streife der Bundespolizei traf kurz darauf am Ereignisort ein, übernahm die polizeilichen Maßnahmen und nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Mann wurde zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion München gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde die Vorführung des Wohnsitzlosen beim Ermittlungsrichter für den Folgetag angeordnet.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell