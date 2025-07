Bundespolizeidirektion München

Bundespolizei Waidhaus verhindert Einschleusung - Zurückweisung an der Grenze

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Am Freitag (18. Juli) stoppten Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus bei Grenzkontrollen zur Tschechischen Republik einen Kastenwagen mit ukrainischer Zulassung auf der A6 bei Waidhaus und verhinderte die Einschleusung von vier Personen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 52-jährige ukrainische Fahrer lediglich einen gültigen tschechischen Aufenthaltstitel dabei hatte. Einen gültigen Reisepass oder Passersatz konnte er nicht vorlegen. Im Fahrzeug befanden sich vier weitere Insassen, ebenfalls ukrainische Staatsangehörige, die ebenfalls keine erforderlichen Dokumente zur Einreise in das Bundesgebiet mitführten. Die Bundespolizisten leiteten gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern ein. Sie verweigerten allen fünf Personen die Einreise und wiesen sie noch am selben Tag nach Tschechien zurück. Die Bundespolizeiinspektion Waidhaus wird auch weiterhin konsequent gegen Schleusungskriminalität vorgehen. Dabei leisten die Kontrollen an der Grenze zur Tschechischen Republik einen wichtigen Beitrag zur Aufdeckung und Verhinderung grenzüberschreitender Straftaten.

