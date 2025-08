Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Hanau (ots)

(lei) Weil ein Autofahrer den Vorrang einer Radfahrerin missachtet haben soll, ist eine 82-jährige Frau am Samstagmittag verletzt worden. Die Seniorin war gegen 12 Uhr mit ihrem Rad in der Luise-Kiesselbach-Straße unterwegs und wollte über die Fußgängerampel nach links in die Moselstraße weiterfahren. Von dort kam ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer, der nach rechts in die Luise-Kiesselbach-Straße einbiegen wollte. Offenbar übersah er die Radlerin, die infolge der Kollision zu Fall kam und sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Unfallzeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Hanau (06181 100-120).

Offenbach, 04.08.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

