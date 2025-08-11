Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Überfall auf Passanten gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Fußgänger ist am Sonntag, 10. August 2025, gegen 22:00 Uhr, in Delmenhorst Opfer eines Raubes geworden.

Der 55-jährige Mann hielt sich am Abend in den Graftanlagen auf und war zu Fuß auf dem geschotterten Weg in Richtung Holzbrücke am Burggrafendamm unterwegs. Kurz vor dieser Brücke sprachen ihn zwei männliche Personen an und forderten ihn unter Vorhalt von Messern zur Herausgabe einer Tasche auf. Nachdem der 55-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, entrissen die beiden Täter die Tasche und flohen in Richtung Graft.

Die Täter beschrieb der unverletzte 55-Jährige als

- ungefähr 170 cm groß - komplett schwarz gekleidet - maskiert - sprachen akzentfreies Deutsch

Die Polizei fragt nun, wer im Zeitraum von 21:55 bis 22:05 Uhr verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes bzw. in der Graft gesehen hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell