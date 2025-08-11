PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Überfall auf Passanten gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Fußgänger ist am Sonntag, 10. August 2025, gegen 22:00 Uhr, in Delmenhorst Opfer eines Raubes geworden.

Der 55-jährige Mann hielt sich am Abend in den Graftanlagen auf und war zu Fuß auf dem geschotterten Weg in Richtung Holzbrücke am Burggrafendamm unterwegs. Kurz vor dieser Brücke sprachen ihn zwei männliche Personen an und forderten ihn unter Vorhalt von Messern zur Herausgabe einer Tasche auf. Nachdem der 55-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, entrissen die beiden Täter die Tasche und flohen in Richtung Graft.

Die Täter beschrieb der unverletzte 55-Jährige als

   - ungefähr 170 cm groß
   - komplett schwarz gekleidet
   - maskiert
   - sprachen akzentfreies Deutsch

Die Polizei fragt nun, wer im Zeitraum von 21:55 bis 22:05 Uhr verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes bzw. in der Graft gesehen hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 11:26

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Schierbrok

    Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Montag, 11. August 2025, bei einem Verkehrsunfall in Schierbrok entstanden. Kurz nach Mitternacht war ein 23-jähriger Delmenhorster mit einem Audi auf der Nutzhorner Landstraße in Richtung Bookholzberg unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße "Zur Ollen" kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 09:19

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer bei Unfall in Ahlhorn verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Ahlhorn hat sich am Sonntag, 10. August 2025, gegen 17:25 Uhr, ein Motorradfahrer Verletzungen zugezogen. Der 56-jährige Mann aus Großenkneten war mit seiner Kawasaki auf der Visbeker Straße in Richtung Ahlhorn unterwegs. Zwischen Meyelheide und Sehresch kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren