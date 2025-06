Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkplatzrempler entfernt sich pflichtwidrig - Polizei sucht Zeugen!

Ebeleben (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einzelhandels in der Sondershäuser Straße beschädigte ein Fahrzeugführer am Sonntag beim Verlassen seines schwarzen Pkws einen abgeparkten Ford. Bisherigen Ermittlungen zu Folge prallte dessen Fahrzeugtür beim Öffnen gegen den Ford, wodurch an diesem Sachschaden entstand. Der Unbekannte entfernte sich mit seinem Mercedes-Benz gegen 16.25 Uhr pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der männliche Unfallverursacher kann wie folgt beschrieben werden:

· Ca. 70 Jahre · Lichtes Haar mit Geheimratsecken · Brillenträger · Gehbeschwerden

Der Sachverhalt wurde von der Videoüberwachung des Parkplatzes aufgezeichnet.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder Angaben zur männliche Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Kyffhäuserkreis unter der Tel. 0361/ 5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0124690

