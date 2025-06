LPI-NDH: Einbruch in Grillhähnchenwagen - Augenzeugen gesucht

Lenterode (ots) - Der Fahrer eines Pkw befuhr am Sonntag die Schierbachstraße in Richtung Friedensstraße. An einer Einmündung zur Friedensstraße übersah der Fahrer gegen 16 Uhr einen vorfahrtsberechtigten Simson-Fahrer, welcher die Friedensstraße aus Richtung Uder in Richtung Wüstheuterode befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Kleinkraftradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. ...

