Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst wurde am Montag, 11. August 2025, gegen 17:15 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt. Er war auf der falschen Seite des Radwegs unterwegs.

Der 55-jährige Delmenhorster befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg der Dwoberger Straße in Richtung Oldenburger Straße. Beim Queren der Einmündung zur Landwehrstraße stieß er mit dem Audi eines 38-Jährigen aus Ganderkesee zusammen, der in Gegenrichtung auf der Dwoberger Straße unterwegs war und nach rechts in die Landwehrstraße abbiegen wollte.

Der Radfahrer kam nach der Kollision mit dem Auto zu Fall und erlitt Kopfverletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Die entstandenen Sachschäden blieben gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell