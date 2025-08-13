Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr +++ Zwei Personen verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr haben am Dienstag, 12. August 2025, gegen 16:05 Uhr, zwei Personen Verletzungen erlitten. Es entstanden hohe Sachschäden.

Ein 39-jähriger Mann aus der Region Hannover war mit einem BMW auf dem linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Brinkum musste er staubedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ihm folgte eine 67-jährige Frau aus Kiel, die ihren VW ebenfalls zum Stehen brachte. Ein 44-jähriger Kölner fuhr mit einem Kleintransporter hinter der Frau und war nach Angaben von Zeugen abgelenkt. Als Folge fuhr er ungebremst auf den VW auf und schob diesen gegen den BMW.

Der Kölner erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Kielerin wurde leicht verletzt, verzichtete aber auf eine Behandlung in einem Krankenhaus. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 35.000 Euro.

Nach dem Zusammenstoß musste die Fahrbahn in Richtung Hamburg kurzfristig voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Fahrbahn konnte um 18:00 Uhr wieder freigegeben werden.

