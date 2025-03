Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Spaziergänger wird durch Hundebiss verletzt.

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth(tb):

Am 18.03.25, gegen 16:00 Uhr ist ein Spaziergänger in Bad Salzdetfurth die Verlängerung des Finkenwegs in Richtung Kuhlager(Schutzhütte) unterwegs gewesen. Im Nahbereich ist er dann auf eine Frau mittleren Alters getroffen, die mit zwei Hunden unterwegs gewesen ist. Erst als der Betroffene die Frau mit dem beiden Hunden passiert hat, seien die Hunde zu ihm gelaufen, wobei ihn einer der Hunde dann am linken Oberschenkel-/Hüftbereich gebissen habe. Der Betroffene kenne die weibliche Person nicht und habe nach dem Vorfall auch keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt. Bei den Hunden handelt es sich um einen schwarzen Hund, der Ähnlichkeiten mit einem Labrador aufweist. Der zweite Hund sei braun und sehe einem Schäferhund ähnlich. Dadurch dass der Betroffene durch den Biss verletzt worden ist, ist ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

Wer Hinweise zu der Frau und /oder den beiden Hunden geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell