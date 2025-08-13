Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrer bei Verkehrsunfall in der Gemeinde Hude verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Hemmelsberg hat sich am Mittwoch, 13. August 2025, gegen 10:10 Uhr, ein Autofahrer Verletzungen zugezogen.

Der 79-jährige Mann aus Ganderkesee war mit einem BMW auf dem Grenzweg in Richtung Hatter Landstraße unterwegs. Aus Unachtsamkeit übersah er ein am Fahrbahnrand stehendes Gespann und fuhr frontal unter einen mit Rundballen beladenen Anhänger.

Am BMW entstanden massive Schäden, die auf ungefähr 10.000 Euro beziffert wurden. Die Schäden am Anhänger waren vergleichsweise gering. Der 79-Jährige hatte Glück, konnte seinen BMW selbständig verlassen und musste mit lediglich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell