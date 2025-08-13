PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrer bei Verkehrsunfall in der Gemeinde Hude verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Hemmelsberg hat sich am Mittwoch, 13. August 2025, gegen 10:10 Uhr, ein Autofahrer Verletzungen zugezogen.

Der 79-jährige Mann aus Ganderkesee war mit einem BMW auf dem Grenzweg in Richtung Hatter Landstraße unterwegs. Aus Unachtsamkeit übersah er ein am Fahrbahnrand stehendes Gespann und fuhr frontal unter einen mit Rundballen beladenen Anhänger.

Am BMW entstanden massive Schäden, die auf ungefähr 10.000 Euro beziffert wurden. Die Schäden am Anhänger waren vergleichsweise gering. Der 79-Jährige hatte Glück, konnte seinen BMW selbständig verlassen und musste mit lediglich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren