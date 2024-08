Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Rucksack gestohlen

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr hielt sich eine 61 Jahre alte Frau am 26. August (Montag) in einem an der Roermonder Straße gelegenen Lebensmitteldiscounter auf. In diesem Zeitraum wurde sie von zwei Personen von hinten körperlich bedrängt. Als die Frau später an der Kasse ihren Rucksack vom Rücken nahm, stellte sie fest, dass der Rucksack offenstand und die Geldbörse fehlte. Eine der tatverdächtigen Personen war weiblich, etwa 170 Zentimeter groß und zirka 50 bis 55 Jahre alt. Die Unbekannte hatte schwarze lange Haare, die zum Zopf gebunden waren und hatte ein arabisches Erscheinungsbild. Wer hat etwas beobachtet, dass mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

