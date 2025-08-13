Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Abflammen von Unkraut verursacht Wohnhausbrand in Blexen

Delmenhorst (ots)

Das Abflammen von Unkraut hat am Mittwoch, 13. August 2025, einen Wohnhausbrand in Nordenham-Blexen verursacht.

Ein 60-jähriger Eigentümer eines Mehrfamilienhauses in der Lesumstraße hat gegen 14:00 Uhr Unkraut mit einem Gasbrenner beseitigt. Während dieser Arbeiten setzten Funken einen an die Lange Straße grenzenden Anbau in Brand, der sich im weiteren Verlauf auf das gesamte Dreiparteienhaus ausbreitete. Ein vor Ort vorbeikommender Zeuge und zugleich Angehöriger der Feuerwehr setzte den Notruf ab und sorgte für die Evakuierung des Wohnhauses. Drei Erwachsene und zwei Kleinstkinder konnten das Haus durch sein schnelles Eingreifen eigenständig und unverletzt verlassen.

Die Feuerwehren Nordenham, Phiesewarden, Schweewarden, Einswarden und Blexen bekämpften den Brand mit insgesamt 72 Einsatzkräften und setzten auch einen Drehleiterwagen ein. Die Löscharbeiten waren gegen 16:00 Uhr beendet. Die Lange Straße konnte in der gesamten Zeit nicht passiert werden. Insbesondere aufgrund der beginnenden "Sail Bremerhaven 2025" kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Das Mehrfamilienhaus ist vorerst nicht mehr bewohnbar und zudem durch die Polizei beschlagnahmt worden. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 250.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell