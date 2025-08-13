PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Abflammen von Unkraut verursacht Wohnhausbrand in Blexen

Delmenhorst (ots)

Das Abflammen von Unkraut hat am Mittwoch, 13. August 2025, einen Wohnhausbrand in Nordenham-Blexen verursacht.

Ein 60-jähriger Eigentümer eines Mehrfamilienhauses in der Lesumstraße hat gegen 14:00 Uhr Unkraut mit einem Gasbrenner beseitigt. Während dieser Arbeiten setzten Funken einen an die Lange Straße grenzenden Anbau in Brand, der sich im weiteren Verlauf auf das gesamte Dreiparteienhaus ausbreitete. Ein vor Ort vorbeikommender Zeuge und zugleich Angehöriger der Feuerwehr setzte den Notruf ab und sorgte für die Evakuierung des Wohnhauses. Drei Erwachsene und zwei Kleinstkinder konnten das Haus durch sein schnelles Eingreifen eigenständig und unverletzt verlassen.

Die Feuerwehren Nordenham, Phiesewarden, Schweewarden, Einswarden und Blexen bekämpften den Brand mit insgesamt 72 Einsatzkräften und setzten auch einen Drehleiterwagen ein. Die Löscharbeiten waren gegen 16:00 Uhr beendet. Die Lange Straße konnte in der gesamten Zeit nicht passiert werden. Insbesondere aufgrund der beginnenden "Sail Bremerhaven 2025" kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Das Mehrfamilienhaus ist vorerst nicht mehr bewohnbar und zudem durch die Polizei beschlagnahmt worden. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 250.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 13:15

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Autofahrer in Großenkneten gestoppt

    Delmenhorst (ots) - Einen stark alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Mittwoch, 13. August 2025, 09:50 Uhr, in Ahlhorn gestoppt. Der 39-jährige Mann aus Großenkneten war mit einem BMW in der Straße "Am Kasinowald" unterwegs und fiel hier durch eine extrem unsichere Fahrweise auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von 3,38 ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:41

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrer bei Verkehrsunfall in der Gemeinde Hude verletzt

    Delmenhorst (ots) - Durch einen Verkehrsunfall in Hemmelsberg hat sich am Mittwoch, 13. August 2025, gegen 10:10 Uhr, ein Autofahrer Verletzungen zugezogen. Der 79-jährige Mann aus Ganderkesee war mit einem BMW auf dem Grenzweg in Richtung Hatter Landstraße unterwegs. Aus Unachtsamkeit übersah er ein am Fahrbahnrand stehendes Gespann und fuhr frontal unter einen mit ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:32

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Delmenhorster verursacht mehrere Einsätze der Polizei

    Delmenhorst (ots) - In den vergangenen Tagen hat ein Delmenhorster mehrere Einsätze der Polizei verursacht. Der 37-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Lerchenstraße ist am Montag, 11. August 2025, 18:30 Uhr, mit Nachbarn in Streit geraten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll er dem zwölfjährigen Nachbarsjungen ins Gesicht geschlagen haben. Als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren