Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Nordenham schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 13. August 2025, kam es auf der Martin-Pauls-Straße in Nordenham zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt.

Gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 61-Jähriger aus Bockhorn mit seinem Lkw die Martin-Pauls-Straße in Richtung Stadtmitte und beabsichtigte nach links in die Werftstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah der Lkw-Fahrer jedoch eine vorfahrtsberechtigte 22-Jährige aus Nordenham, die mit ihrem Pkw Audi die Martin-Pauls-Straße in Richtung Blexen befuhr, weshalb es zu einem Zusammenstoß kam.

Hierdurch wurde die 22-Jährige und ihre 24-Jährige Beifahrerin leicht und eine weitere 53-jährige Insassin, welche sich auf der Rücksitzbank des Audi befand, schwer verletzt.

Die drei Verletzten wurden zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Audi wurde durch den Zusammenstoß derart beschädigt, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppdienst geborgen werden musste.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell