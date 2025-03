Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Grazer Straße sind unbekannte Täter am Mittwoch in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Es wurden Schubladen und Schränke geöffnet. Angaben zur Tatbeute konnten bislang nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Einbruch passierte zwischen 12 und 13 Uhr am Mittwoch.

Auf der Christine-Englerth-Straße wurde in der Nacht auf Donnerstag bei einer Autovermietung eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen warfen unbekannte Täter gegen 3.30 Uhr mit einem Stein eine Scheibe ein und gelangten ins Gebäude. Anschließend wurden mehrere Schränke und Schubläden geöffnet bzw. aufgebrochen. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Durch die Tat wurde Alarm ausgelöst, außerdem gibt es Kameraaufnahmen, die noch ausgewertet werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet oder mitbekommen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

