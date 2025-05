LPI-SHL: Aufgefahren

Wernshausen (ots) - Eine handfeste Auseinandersetzung ereignete sich Mittwochnachmittag am Bahnhof in Wernshausen. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad vor, traf auf einen 28-Jährigen, stieg ab und schlug unvermittelt auf ihn ein. Der Mann stürzte und der Angreifer ließ nicht von ihm ab. Er trat gegen den Kopf des auf dem Boden liegenden Mannes und verletzte ihn schwer. Zeugen schrien den 20-Jährigen an, ...

mehr