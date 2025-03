Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus in Kirche - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen wurden der Polizei Sachbeschädigungen in einer Kirche in Rauenberg gemeldet.

Unbekannte hatten sich am Mittwoch, in der Zeit zwischen 9 Uhr und 18 Uhr, in das Gotteshaus in der Wieslocher Straße begeben und dort erhebliche Beschädigungen verursacht. Unter anderem wurde ein Teller mit Weihwasser zertrümmert, ein Mikrofon samt Ständer umgeworfen und der Glaseinsatz an der Tür eines Beichtstuhls zerbrochen. Zudem entnahmen die Eindringlinge eine Pfeife aus der Orgel und legten sie auf dem Altar ab. Anschließend flüchteten die Unbekannten unerkannt aus der Kirche.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell