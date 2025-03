Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ausparken Auto beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ausparken am Mittwoch in Schwetzingen einen geparkten VW und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der oder die Unbekannte parkte in der Zeit zwischen 10 Uhr und 17 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Freizeitbades im Odenwaldring aus einer Parklücke aus und stieß dabei gegen den ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellten VW. Dabei entstand an dem VW Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Anschließend fuhr er oder sie, ohne sich um den Schaden zu kümmern, einfach davon.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrerin oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell