Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt (Änderung der Örtlichkeit)

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14 Uhr auf der Lingener Straße in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer wollte nach links in den Moorweg abbiegen und musste zuvor verkehrsbedingt anhalten.

Hinter ihm hatte sich eine Fahrzeugschlange gebildet. Als der Lkw schließlich abbog, überholte ein 39-jähriger Motorradfahrer die wartenden Fahrzeuge.

Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Anhänger des Lastwagens. Der Motorradfahrer wurde in die angrenzende Böschung geschleudert und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Lingener Straße war für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

