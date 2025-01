POL-PPRP: Jugendliche bewerfen Polizeidienststelle mit Eiern

Ludwigshafen (ots) - In der Straße "Am Luitpoldhafen" wurde zwischen dem 02.01.2025, 9 Uhr, und dem 06.01.2025, 20:40 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Im Innern des Gebäudes durchwühlten die unbekannten Täter die Räumlichkeiten. Ob es ihnen gelang etwas zu entwenden, wird aktuell ermittelt. Sie haben etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per ...

