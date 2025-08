Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand einer Hecke

Am Donnerstag, 31. Juli 2025 gegen 13:15 Uhr kam es in der Kirchhofstraße zum Brand einer Hecke. Ein Anwohner entfernte mit einem Gasbrenner Unkraut, als die Hecke vermutlich aufgrund Funkenfluges zu brennen begann. Der Brand konnte eigenständig gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr war für Nachlöscharbeiten vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Garrel / OT Varrelbusch - Sachbeschädigung an Pkws

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Mittwoch, 30. Juli 2025 20:00 Uhr bis Donnerstag, 31. Juli 2025 06:30 Uhr zwei Pkw, einen VW Golf in schwarz und einen Opel Combo Van rot, welche auf einem Grundstück in der Straße Wesselei standen. Vermutlich wurden die Pkw mit einem Stein beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000,00 Euro.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 31. Juli 2025 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 16:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Ford C-Max in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Emsteker Straße abgestellt worden war. Der derzeit unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 31. Juli 2025 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mercedes C 200 in weiß, welcher auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt worden war. Der derzeit unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell