Bakum, OT Daren - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 30. Juli 2025 gegen 14:35 beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw bzw. Sattelzug die Bakumer Straße in Richtung Bakum. In Höhe des Fladderkanals touchierte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw. Der unfallverursachende Lkw, ein grüner Sattelzug setzte seine Fahrt in Richtung Daren/Autobahn fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: Tel.: 04446-959710) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 30. Juli 2025 gegen 05:36 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Lohne mit einem Pedelec die Dinklager Landstraße und übersah beim queren der Fahrbahn den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 22-jährigen Frau aus Diepholz. Durch den Aufprall wurde die 53-Jährige schwer verletzt, sie wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 29. Juli 2025 gegen 22:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford Fiesta in blau, welcher am Fahrbahnrand der Große Straße stand. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

