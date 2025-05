Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt/Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Dienstagmorgen, den 06.05.2025, von 08:00 Uhr bis 09:30 Uhr, wurden durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Hauptstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt mussten 13 Verstöße (4x Gurtverstoß, 3x Handyverstoß, 5x Mängelberichte und 2x Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz) geahndet werden. Bei einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz handelte es sich um ein Kind mit einem E-Scooter. Der E-Scooter wies keine gültige Versicherung auf, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden weitere Verkehrskontrollen in Dannstadt-Schauernheim in der Ludwigshafener Straße durchgeführt. Hier wurden u.a. zwei Verkehrsteilnehmer mit mangelhafter Beleuchtung festgestellt. Entsprechende Mängelberichte wurden ausgestellt.

