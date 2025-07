POL-ANK: Auseinandersetzung endet mit Widerstand

Insel Usedom (ots) - In der letzten Woche kam es auf der Insel Usedom erneut zum Diebstahl mehrerer E-Bikes und Fahrräder. Bereits am letzten Montag, dem 30. Juni, kam wurde an einem Strandaufgang in Trassenheide ein E-Bike der Marke "Kayza" gestohlen. Dieses wurde gegen 12:00 Uhr vom Eigentümer am Aufgang angeschlossen. Gegen 16:00 Uhr stellte er nach seinem Strandbesuch dann fest, dass E-Bike und Fahrradschloss ...

