POL-ANK: Zwei Personen bei Unfall leichtverletzt

Greifswald/ Usedom (ots) - Wie bereits am 10. Juni veröffentlicht, werden auch in diesem Jahr wieder mehere Termine zur Fahrradcodierung angeboten. In dieser Woche finden die Codierungen am 09. Juli in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr am Usdeomer Hafen sowie am 10.Juli zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Greifswalder Markt statt. Eine Übersicht über alle diesjährigen Termine finden Sie hier: ...

