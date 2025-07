Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wellensittich findet zum Besitzer zurück

Kaiserslautern (ots)

Der Wellensittich, der am Freitagabend im Stadtgebiet gefunden wurde (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117679/6070474) ist jetzt wieder bei seinem Besitzer zurück. Der Mann hatte eine Tierhilfe informiert, nachdem er seinen Vogel vermisste. Die Polizei hatte den Sittich da bereits an die Helfer übergeben, so dass er schnell wieder seinen Weg nach Hause fand. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell