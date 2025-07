Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendiebstahl: Beamten angegriffen - Flucht endet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Samstagmittag auf dem Stiftsplatz einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen, nachdem er einen Beamten attackierte.

Eine Polizeistreife war kurz vor 13 Uhr auf den Verdächtigen in der Eisenbahnstraße aufmerksam gemacht worden. Als die Einsatzkräfte den Mann ansprachen, ballte er die Fäuste und ging schreiend auf einen Polizisten los. Erst als die Ordnungshüter den Einsatz eines Distanzelektroimpulsgeräts androhten, brach der 20-Jährige sein Vorhaben ab und flüchtete. Auf dem Stiftsplatz konnte er eingeholt und gestellt werden. Er griff dabei einen Polizisten an, indem er nach ihm schlug. Der mutmaßliche Dieb wurde überwältigt und festgenommen. Eine Richterin ordnete vorübergehend die Ingewahrsamnahme an. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell