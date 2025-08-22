PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - Polizei sucht geschädigten Fahrzeughalter nach Unfall

Papenburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 20. August, gegen 08:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Carre am Hauptkanal links zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge beobachtete, wie ein 80-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw einen dort abgestellten Kleinbus - vermutlich einen Ford oder ähnlichen Bulli mit niederländischem Kennzeichen (Fragment: TLL-...) - beschädigte.

Durch die Zeugenaussage konnte der Verursacher ermittelt werden. Der geschädigte Fahrzeughalter bzw. Fahrer ist bislang jedoch nicht bekannt. Das betroffene Fahrzeug müsste im Heckbereich beschädigt sein.

Die Polizei Papenburg bittet die Halterin oder den Halter des betroffenen Fahrzeugs sowie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

