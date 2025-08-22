Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Vermisste wieder aufgetaucht

Papenburg (ots)

Die seit dem 15. August vermisste 14-jährige Angelina Köhler ist am heutigen Abend wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift wieder aufgetaucht.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Mithilfe. In diesem Zusammenhang bitten wir darum, veröffentlichte Fotos sowie geteilte Inhalte umgehend zu löschen.

