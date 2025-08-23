Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Ford Tourneo beschädigt

Papenburg (ots)

Am Freitag zwischen 8.20 und 9.50 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Deverweg abgestellter Ford Tourneo am hinteren Kotflügel beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell