Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht (17.05.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 16:30 Uhr und 17:30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer eine Unfallflucht begangen. Der Verursacher beschädigte vermutlich beim Wenden auf der Straße "Am Schloßbühl" einen auf Höhe der Hausnummer 3 parkenden grauen KIA. Er kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach, fuhr davon und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro an der linken Seite des KIA. Das Polizeirevier Schwenningen bittet unter der Nummer 07720 / 85000 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell