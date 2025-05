Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Alleen- und Salinenstraße (18.05.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Kreuzung Alleen- und Salinenstraße hat sich am Sonntag, gegen 3 Uhr, ein Unfall ereignet. Ohne an der Stoppstelle anzuhalten überquerte eine 26-jährige BMW-Fahrerin auf der Alleenstraße die Kreuzung. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 19-jährige Ford-Fahrerin auf der Salinenstraße. Es folgte ein Zusammenstoß der einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro nach sich zog.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell