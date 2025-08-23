Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wilsum - Zeugen nach Einbruch gesucht
Wilsum (ots)
Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 6.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude an der Industriestraße. Sie durchsuchten die Büroräume sowie eine angrenzende Lagerhalle. Im weiteren Verlauf versuchten die Täter zudem, mehrere auf dem Gelände abgestellte Pkw zu öffnen, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt.
Hinweise nimmt die Polizeistation Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell