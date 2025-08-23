Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Zeugen nach Einbruch gesucht

Wilsum (ots)

Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 6.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude an der Industriestraße. Sie durchsuchten die Büroräume sowie eine angrenzende Lagerhalle. Im weiteren Verlauf versuchten die Täter zudem, mehrere auf dem Gelände abgestellte Pkw zu öffnen, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 entgegen.

