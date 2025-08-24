Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Radfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freren (ots)

Bereits am 19. Juni 2025 kam es in Freren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Mann befuhr gegen 9 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Im Wiesengrund in Richtung Wiesenstraße. In Höhe der Einmündung Heckenstraße kam er zu Fall und erlitt schwere Kopfverletzungen. Unmittelbar nach dem Unfall wurde von Zeugen angegeben, dass der Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt sei. Aufgrund zwischenzeitlich wiederkehrender Erinnerungen hat der 38-Jährige nunmehr Angaben gemacht, wonach ein silberner Pkw am Unfall beteiligt gewesen sein könnte. Demnach soll ein silberner Kleinwagen im Bereich der Einmündung Heckenstraße / Im Wiesengrund rückwärts auf die Straße gefahren sein. Ob es zu einer Kollision zwischen Pkw und Fahrrad kam, ist bislang unklar.

Die Polizei bittet daher Zeuginnen und Zeugen, die am Donnerstag, den 19. Juni 2025, gegen 9 Uhr Beobachtungen im Bereich Im Wiesengrund / Heckenstraße gemacht haben oder Hinweise zu einem silbernen Pkw geben können, sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell